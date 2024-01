Prania e presidentit në seancë, Bardhi: Për të provokuar opozitën. Atentat ndaj kushtetutës

18:09 15/01/2024

Edhe ky sesion i ri parlamentar nisi me tensione, siç vijon të ndodhë tashmë prej disa muajsh. Por ndryshe nga herët e tjera, prania e presidentit Bajram Begaj për të mbajtur një fjalë në këtë seancë, opozita e pa si provokim. Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi në një prononcim për gazetarët pas përfundimit të seancës tha se ndihej i keqardhur dhe i zhgënjyer. Duke e cilësuar akt të rëndë praninë e presidentit në një kohë kur sipas Bardhit, është e ditur që parlamenti nuk funksionon, ai u shpreh se me praninë e tij Begaj i bëri atentat Kushtetutës.

“Sa i takon seancës së sotme ne jemi njohur nëpërmjet medias që presidenti do jepte një mesazh. Zyrtarisht, unë shpreh keqardhjen është njoftuar që Kuvendi prej më shumë se 3 muajsh është në një mosfunksionim normal të tij për shkak të mohimit të të drejtave kushtetuese të opozitës. Dhe prezenca për herë të parë, edhe pse opozita kishte njoftuar vijimin e këtij aksioni, në një hapje të sesionit parlamentar, se presidenti Begaj nuk është zgjedhur tani president. Ka kanë kaluar disa sesione parlamentare dhe presidenti nuk ka ardhur për t’iu drejtuar me mesazh Kuvendit të Shqipërisë. Dhe ky akt i sotëm ishte një provokim i ulët i presidentit ndaj opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. Unë i bëj thirrje të heqë dorë nga sjellja si palë, si i njëanshëm dhe si vartës i mazhorancës dhe të respektojë kolltukun e presidentin. Nëse presidenti me sjellje dhe aktet e tij, dëshiron të dalë hapur si vartës i Edi Ramën duhet ta dijë që për opozitën shqiptare do trajtohet si vartës i Edi Ramës. Presidenti i Republikës u soll sot si i verbër që nuk ka parë që parlamenti nuk funksionon dhe kjo është shumë shqetësuese që një institucion kushtetues i konceptuar nga Kushtetuta si kreu i shtetit, si përfaqësues i unitetit të popullit luan rolin e të verbërit. Nuk e kam pritur kurrë nga presidenti për atë rol që ai ka nga kushtetuta e vendit”.

“Lutja ime për të është të heqë dorë nga sjellja e tij si palë, si përfaqësues i Edi Ramës, në të kundërt do të trajtohet si ministër i propagandës i Edi Ramën në presidencë. Nuk e sulmova presidenti, konstatova atë që bëri. U soll si i verbër që nuk ka dijeni për situatën në parlamentin e Shqipërisë. Unë shpreha keqardhjen, nuk e kisha sulm. Që kreu i shtetit, përfaqësuesi i unitetit të popullit ishte sjellë në seancë për të provokuar opozitën. Ky është një akt i rëndë, është një atentat që presidenti i Republikës ka bërë ndaj Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe roli i tij si garant i Kushtetutës dhe mbi palët politike. Sa i takon zgjidhjes së krizës nuk ka nevojë të shpikim dhe të sajojmë, mjafton të respektojmë Kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit. Duke respektuar këtë, kriza është e zgjidhur./tvklan.al