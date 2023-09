Pranohet kërkesa e Mediut, 90 dëshmitarë në gjyq

Shpërndaje







14:59 08/09/2023

Dosja “Gërdeci”, pritet gjyq maratonë për ish-ministrin e Mbrojtjes

Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, do të gjykohet me procedurë të zakonshme. Kërkesa e paraqitur pak kohë më parë nga avokatët e Mediut, u pranua nga Gjykata e Posaçme. Nëpërmjet dy avokatëve të tij, Mediu i tha gjykatës se sa kohë kjo kërkesë nuk u shqyrtua në nisje të gjykimit, ai do të provojë pafajësinë e tij me proces të zakonshëm, duke hequr dorë nga procedura e shkurtuar.

Mbrojtja e ish-ministrit paraqiti në gjykatë të Premten një listë me 90 dëshmitarë që kërkon të thërriten në gjyq. Lista përfshin emra të zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të NATO-s dhe zyrtarë të lartë të SHBA-ve, si dhe ish-ministrat e Mbrojtjes së Italisë, Gjermanisë e Maqedonisë.

Gjithashtu ai kërkon dhe ish-ministra dhe zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Mbrojtjes në Shqipëri. Në listë janë emrat e Pandeli Majkos, Besnik Mustafajt, Ridvan Bodes, Aldo Bumçit, Mimi Kodhelit dhe ish-shefi i SHISH, Bahri Shaqiri.

Gjykimi i Mediut pritet të jetë një përballje e gjatë me dëshmi dhe prova shkresore, lidhur me akuzat e ngritura ndaj tij. SPAK thotë se Mediu dhe disa ish-zyrtarë të tjerë më status ushtarak kanë nxjerr disa akte nënligjore në kundërshtim me ligjin për trajtimin e armëve, duke shpërdoruar detyrën.

Seanca e radhës ndaj Mediut, pritet të mbahet më 22 Shtator.

Klan News