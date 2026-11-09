09 nëntor 2026- Drejtori ekzekutiv i kompanisë Nvidia, Jensen Huang, ka pranuar se ka qenë “i pabesë” ndaj bashkëshortes së tij, Lori Huang, përmes një mesazhi drejtuar punonjësve të kompanisë.
Rrëfimi i tij vjen në një moment kur miliarderi po përballet me polemika lidhur me një lidhje të pretenduar jashtëmartesore dhe me raportime për përfshirjen e një sipërmarrëseje të dyshuar nga inteligjenca amerikane për lidhje me spiunazhin kinez.
Përtej pasojave personale dhe korporative, çështja ka ngritur edhe pikëpyetje mbi pasurinë e tij marramendëse, e cila mund të vihet në diskutim në rast të një divorci.
Sipas përllogaritjeve, ndarja hipotetike e pasurisë në mënyrë të barabartë mund të arrinte në rreth 81.1 miliardë dollarë, duke e kthyer atë në një nga divorcet më të kushtueshme në histori.
Në një mesazh drejtuar punonjësve më 8 nëntor, Huang pranoi tradhtinë dhe kërkoi falje për veprimet e tij.
“I detyrohem familjes sime dhe të gjithë juve një kërkimfalje. Kam qenë i pabesë ndaj bashkëshortes sime. Veprimet e mia e kanë lënduar atë dhe fëmijët tanë. Nuk ka asnjë justifikim për atë që kam bërë. Më vjen sinqerisht keq.
Gjatë gjithë jetës sime, familja ime më ka dhënë dashuri dhe mbështetje. Ata meritojnë ndershmërinë dhe besnikërinë time. Në vend të kësaj, unë i kam zhgënjyer dhe kam dëmtuar jetën që kemi ndërtuar së bashku. Marr përgjegjësinë e plotë për atë që kam bërë dhe për dëmin që kam shkaktuar, si dhe pranoj kritikat që vijnë bashkë me të.
Bashkëshortes sime dhe familjes sime, ju dua. E di se një kërkimfalje nuk mund të zhbëjë atë që kam bërë. Shpresoj që familja ime ta dijë se, me kalimin e kohës, mund të fitoj sërish besimin e tyre.
Kolegëve të mi në NVIDIA, përfshirë ata me të cilët kam punuar për dekada, si dhe bordit drejtues, partnerëve dhe aksionarëve tanë në mbarë botën: ju meritoni më shumë nga unë.
Të drejtosh NVIDIA-n është privilegji i jetës sime. Përgjegjësia ime është t’ju shërbej dhe të jem i denjë për besimin tuaj. Kam dështuar në përmbushjen e kësaj përgjegjësie. Jam plotësisht i përkushtuar ndaj NVIDIA-s dhe do të punoj për të rifituar besimin tuaj.
Sa u përket shqetësimeve për sigurinë kombëtare, të ngritura në raportimet mediatike, bordi drejtues i NVIDIA-s ka nisur një hetim të pavarur. E mbështes këtë hetim dhe do të bashkëpunoj plotësisht me të. E dua vendin tim dhe kompaninë time, dhe jam i përkushtuar për të mbrojtur NVIDIA-n dhe për të mbështetur sigurinë kombëtare të Amerikës. Jam krenar dhe mirënjohës që jam amerikan.
Familja ime nuk mban asnjë përgjegjësi për zgjedhjet e mia. E bëj këtë përgjegjësi timen. Ju lutem, respektoni privatësinë e tyre.”
Sipas vlerësimit të revistës Forbes, pasuria e Huang më 8 nëntor 2026 arrinte në 162.2 miliardë dollarë. Një ndarje hipotetike prej 50% do të përkthehej në 81.1 miliardë dollarë, ose rreth 60.6 miliardë paund.
Megjithatë, kjo shifër përfaqëson vetëm një përllogaritje matematikore dhe jo një marrëveshje të mundshme divorci. As Jensen dhe as Lori Huang nuk kanë njoftuar ndarjen, ndërsa nuk është raportuar asnjë kërkesë zyrtare për divorc.
Si mund të ndahej pasuria?
Jensen dhe Lori Huang janë martuar në vitin 1985 dhe kanë më shumë se katër dekada së bashku. Në rast divorci, ligjet e Kalifornisë për pasurinë bashkëshortore mund të luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e mënyrës së ndarjes së aseteve.
Sipas legjislacionit të këtij shteti amerikan, pasuria e përbashkët e krijuar gjatë martesës përgjithësisht ndahet në mënyrë të barabartë mes bashkëshortëve, përveç rasteve kur palët bien dakord ndryshe ose zbatohen përjashtime ligjore.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Lori Huang do të përfitonte automatikisht gjysmën e gjithë pasurisë së bashkëshortit. Asetet e krijuara përpara martesës, dhuratat, trashëgimitë dhe kategori të tjera të pasurisë personale mund të përjashtohen nga ndarja.
Lidhjet financiare përmes aksioneve të Nvidia
Deklarimet zyrtare të Nvidia-s për vitin 2026 zbulojnë gjithashtu lidhjet financiare mes çiftit. Sipas dokumentit, Jensen Huang rezulton me pronësi përfituese mbi 870.6 milionë aksione të kompanisë, që përfaqësojnë 3.58% të aksioneve në qarkullim.
Një pjesë e konsiderueshme e tyre mbahet përmes trusteve ku të dy bashkëshortët kanë role të përbashkëta administrimi. Mes tyre është edhe trusti familjar “Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust”, i cili zotëron 528.5 milionë aksione, me Jensen dhe Lori Huang që shërbejnë si bashkëadministrues.
Dokumenti identifikon edhe dy truste të tjera të parevokueshme, me përkatësisht 31.4 milionë dhe 109 milionë aksione, ku të dy bashkëshortët kanë gjithashtu role si bashkëadministrues.
Megjithatë, këto të dhëna nuk përcaktojnë se si do të klasifikoheshin apo ndaheshin aksionet në rast divorci. Dallimi mes pronësisë përfituese, pronësisë ligjore dhe pasurisë bashkëshortore mund të jetë vendimtar në një proces të tillë.
Hetimi ndaj CEO-s së Nvidia-s
Ndërkohë, polemikat rreth Huang janë shtuar edhe pas raportimeve për një përpjekje të dyshuar të inteligjencës së huaj për ta vënë atë në shënjestër, ku përmendet edhe Alice Huang, një drejtuese e lidhur me kompaninë Megaspeed, kliente e Nvidia-s me seli në Singapor.
Sipas raportimeve, zyrtarët e inteligjencës amerikane dyshojnë se ajo ka lidhje me shërbimet kineze të inteligjencës dhe se ka mbledhur informacione për Pekinin. Këto pretendime nuk janë vërtetuar në mënyrë të pavarur, ndërsa Kina i ka kundërshtuar akuzat.
Më 8 nëntor, bordi drejtues i Nvidia-s njoftoi ngritjen e një komiteti të pavarur, i cili do të hetojë çështjen me ndihmën e këshilltarëve ligjorë të jashtëm. Kompania deklaroi se nuk kishte arsye të besonte se siguria kombëtare apo sekretet tregtare të saj ishin komprometuar.
Huang është zotuar të bashkëpunojë me hetimin.
Për momentin, shifra prej 81.1 miliardë dollarësh mbetet vetëm hipotetike, pasi nuk ka asnjë njoftim për divorc. Çdo ndarje e mundshme e pasurisë do të varej nga asetet e përbashkëta dhe personale të çiftit, marrëveshjet e tyre dhe mënyra se si do të trajtoheshin trustet.
/tvklan.al