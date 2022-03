Pranvera nis pas të mërkurës tjetër

12:18 11/03/2022

Sinoptikanët: I ftohti do të vijojë edhe në fundjavë, termometri shënon -5 gradë Celsius

I ftohti ka mbërthyer gjithë vendin. E premtja është dita më e ftohtë e javës. Në disa qytete në veri dhe në juglindje si Korça dhe Erseka termometri do të shënojë vlera minimale – 6 gradë Celsius ndërsa në fshatra të thellë është edhe -9 gradë. Vlerat maksimale do të arrijnë deri në 10 gradë. Gjatë fundjavës pritet një rritje e lehtë e temperaturave.

“Parashikohet që fundjava të mbetet e ftohtë në mëngjes megjithëse e shtuna dhe e diela do sjellin një postim gradual të masës së ftohtë dhe ka një rritje të lehtë të temperaturave. Zonat malore mbeten në -5 gradë. Zona e bregdetit do jetë në vlera 12-13 gradë”.

Sipas sinoptikanëve në veri të vendit do të ketë problematika me ngricat. Kushtet e motit do të përmirësohen mesin e javës tjetër.

“E shtuna sjell reshje të pakta dëbore në jug e juglindje, ndërsa pjesa tjetër do ketë kthjellime e vranësira. Dita e diel do ketë më shumë kthjellime, pak vranësira dhe aspak reshje”.

Sipas sinoptikanëve temperaturat e ajrit të shënuara gjatë kësaj jave nuk janë aspak tipike të pranverës.

Klan News