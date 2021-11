Preç Zogaj: PD do të izolohet nëse në krye rikthehet Berisha

21:50 25/11/2021

Analisti Preç Zogaj ka deklaruar mbrëmjen e sotme se Partia Demokratike rrezikon që të izolohet nëse në krye të saj rikthehet Sali Berisha.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, teksa ka qenë duke debatuar me deputetin e PD, Oerd Bylykbashi, Zogaj tha se SHBA e ka thënë qartë që nuk do të bashkëpunojë me PD-në me Berishën kryetar.

“Këta do tentojnë me Kuvendin e datës 11, do i shkojnë deri në fund se e ka nisur. E dyta do të shpjegojnë, do u thojnë demokratëve ata që ne e dimë. Nëse do i shkoni deri në fund do shpalleni dhe do të izoloheni, e kanë thënë zyrtarët e SHBA”, tha analisti.

Më tej Zogaj u shpreh se historia e marrëdhënieve mes SHBA-së dhe PD-së fillojnë pas datës 9 Shtator dhe refuzoi që të debatonte për shembuj të tjerë të sjell nga Bylykbashi, siç ishin deklaratat e ndërkombëtarëve pas djegies së mandateve në 2019-ën.

“Ambasadorja e SHBA në Tiranë, ka thënë para pak ditësh nëse PD shkon zgjedhjen e një personi non grata do të ndërpresim marrëdhëniet me PD. Nëse keni informacion ndryshe, do jem i lumtur ta dëgjoj”, shtoi Zogaj./tvklan.al