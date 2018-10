Predha të rrezikshme buzë lumit (Video)

Banoret e zonës së metalurgjikut në Elbasan u ankuan në emisionin “Stop” se buzë lumit Shkumbin janë hedhur materiale ushtarake e predha të rrezikshme. Kjo situatë ka nisur që të premten e kaluar.

Një prej banoreve tregoi: “Ne jemi të treja që shkojmë me bagëti. Shkuam t’i jepnim ujë bagëtive dhe pamë që ishin hedhur predha në Shkumbin”.

Ndërsa banorja tjetër shprehu frikë, duke thënë: “Do dalin fëmijët të luajnë me biçikletë. Po ta ngacmojë fëmija atë rrezikon jetën”. Ato thanë se kanë njoftuar vetëm emisionin “Stop” në lidhje me këtë shqetësim. Ndaj dhe gazetarja njoftoi Policinë e Shtetit.

Policia: Dëgjo këtu! Do i jap numrin tënd të telefonit asaj patrullës që do nisë atje, që të marri kontakt me ty dhe t’ja tregosh!

Gazetarja: Ok! Mirë! Faleminderit!

Polica: Faleminderit juve!

Gazetarja: Po ju pres!

Policia e Shtetit rrethoi zonën, por për pastrimin e saj duhet të shkonte reparti xhenio. Pas tre orësh pritjeje, gazetarja komunikoi sërish me policinë.

Policia: Alo! Policia Elbasan! Si mund t’ju ndihmojmë?

Gazetarja: Përshëndetje! Kur do vijnë forcat xheniere? Keni kontaktuar?

Polica: Po të thashë moj vajzë, të thashë! Janë marrë masat, derisa të vijnë ekipi aty, do ruhet me patrullë policie.

Gazetarja: Po kur do ruhet, sepse ora është 3?

Policia: Do ruhet sikur edhe 3 ditë, sikur të mos vijë 3 ditë, do ruhet. Nuk do ikë patrulla prej aty, derisa të vijë grupi.

Edhe një javë mund të rrijë. Do rrethojë vendin, nuk do lejojë të afrohen njerëzit. Derisa të vijë grupi xhenier. Se grup xhenier për gjithë Shqipërinë, një është në Ministri të Mbrojtjes. Ai mund të jetë edhe në Tropojë, duke punu tashi.

Gazetarja: Aaa, domethënë duhet të presim ne gjersa të vijë ai nga Tropoja?

Policia: Ti ik, shiko punën tate! Tashi atë do ta ruajmë neve, derisa të vijë grupi.

Forcat xheniere mbërritën ditën e hënë dhe pastruan zonën nga rreziku i predhave./tvklan.al