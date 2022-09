Preferon veriun apo jugun e vendit? Ky fshat për Floriana Garon ka pasur një sezon të mirë turistik

22:55 07/09/2022

Zëdhënesja e Partisë Demokratike, Floriana Garo e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ka ndarë mendimin dhe eksperiencën e saj për sezonin turistik veror në vend. Gjatë fjalës së saj, Garo është shprehur se “megjithëse në Durrës ka një numër shumë të madh turistësh në krahasim me qytetet e tjera, ka pak hapësira të gjelbëruara, për të luajtur”, teksa ka shtuar se ka “plehra pafund dhe vetëm shezlongë.”

Floriana Garo: Në Durrës ka një fluks shumë të madh turistësh në krahasim me vendet e tjera, megjithatë ka shumë pak hapësira të gjelbëruara, shumë pak hapësira për të luajtur fëmijët, ka vetëm shezlongë, atë muzikën e tmerrshme që është një problem shumë i madh dhe plehra pafund. Unë përgjithësisht jam një person pozitiv dhe dua që t’i shikoj gjërat pozitivisht, por ama kur dikush vjen dhe shikon plehra në koshat që janë të stërmbushur, është bezdisëse për Durrësin. Sado Durrësi mbetet shtylla e turizmit shqiptar, unë mund të flas për këtë problematikë, shoh “beach bare” që mbijnë çdo vit, me disa hotele super luksoze që janë në vijat e treta, as në vijat e para jo dhe ti vret mendjet se si mbushen këto hotele dhe operojnë tamam. Megjithatë e kam parë të stërmbushur me polakë, me të huaj, por shumë pak shqiptarë që banojnë në Durrës që vijnë dhe e bëjnë plazhin atje, janë shqiptarë që jetojnë jashtë, kthehen dhe bëjnë pushimet atje.

Duket se Garo nuk ndan të njëjtin mendim për jugun e vendit dhe kryesisht për Borshin, për të cilin thotë se ka pasur një “sezon i mirë në raport me vendet e tjera”.

Florjana Garo: Ndërsa për jugun mund të them se është krejtësisht ndryshe. Në Borsh, ne qëndrojmë aty sepse është një shtëpi e trashëgimisë familjare të tim shoqi, kështu që na lidh familja aty me Borshin dhe kam parë se në Borsh nuk është investuar fare dhe aspak infrastrukturë, me rrugë që nuk janë të bëra, pa ndriçim, pa investim fare.

Blendi Fevziu: Si ishte ky vit në raport me vitin e kaluar?

Floriana Garo: Borshi pëlqehet nga shqiptarët dhe nga të huajt. Njerëzit duan një vend për familjet e tyre ku të jenë të qetë dhe në Borsh e gjejnë këtë. Uji është i kristaltë, çmimet janë më të lira se në vendet e tjera të jugut dhe është një natyrë e jashtëzakonshme.

Blendi Fevziu: Pra, ti e quan një sezon relativisht të mirë?

Floriana Garo: Do të thosha një sezon i mirë në raport me vendet e tjera të jugut mesa kam parë. Këtë sezon kam patur shumë ankesa nga ato që kanë ato “beach baret“ e tyre që u shkatërruan edhe pse kishin paguar taksat, direkt para sezonit, pa e kuptuar fare se pse ndodhi kjo brenda ditës. Nuk ka suport për turizmin dhe për këto biznese, më vjen keq për këtë./tvklan.al