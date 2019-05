Prej 14 vitesh “biznesmen”, por nuk e di

Historia e radhës ka të bëjë me ankesën e qytetarit Rrahman Marku. Ai tregon se i është shkurtuar vendi i punës, e për pasojë i është dashur të aplikojë për ndihmë ekonomike. Ndërsa kërkoi një vërtetim që nuk ka biznes, i rezultoi e kundërta, një biznes prej 14 vjetësh, për të cilin, as që është në dijeni.

Në këtë moment nisi kalvari nëpër dyert e institucioneve, pasi i rrezikohet ndihma ekonomike dhe duhet të paguajë detyrimet e biznesit. Rrahmani tregon se me personin që ka biznesin kanë të ndryshëm emrin e babait dhe firmën e hedhur në dokumente.

Gazetarja: Në ditët e sotme të kesh një biznes sigurisht që duhet të paguash detyrimet përkatëse, por edhe të kesh një biznes prej 14 vitesh në emrin tënd dhe të mos e dish, duhet të paguash përsëri detyrimet.

Rrahman Marku: Më datë 18 Shkurt jam shkëputur nga puna, më është shkurtuar vendi i punës. Vajta tek zyra e punës për të aplikuar për ndihmë ekonomike dhe më kërkuan vërtetim se nuk kam biznes timin. Vajta tek tatimet, atje më rezulton sikur kam një biznes në emrin tim që prej vitit 2005. Faktikisht nuk është biznesi im, nuk kam pasur kurrë në jetën time biznes. Dhe kam për 5-6 ditë nuk kam lënë zyrë pa trokitur, por nuk kam gjetur asnjë zgjidhje. Biznesi është i regjistruar me të gjitha të dhënat e mija, vetëm emri i babait ndryshon. Mahmut është regjistruar Muhamet. Për gjithë këto vite, unë duhet të paguaj 1 300 mijë lekë tek tatimet dhe 515 mijë lekë tek bashkia. Kemi kërkuar dokument identifikimi për personin që është regjistruar dhe nuk ekziston asnjë lloj dokumenti. Vetëm kanë vendimin e gjykatës, noteria ia ka çuar gjykatës. Firma që është aty, nuk është e imja. Po të shohësh firmën time gjatë të gjithë viteve, nga viti 2002 deri tani, ka ndryshime nga firma ime me firmën që ekziston aty. Nuk e di fare ku ndodhet ai biznes që supozohet që unë kam. I jam drejtuar emisionit “Stop” që ta zgjidhë këtë problem, sepse nuk kam lekë t’i paguaj.

Gazetarja e emisionit “Stop” iu drejtua drejtorisë rajonale të tatimeve dhe drejtorisë së shërbimit të tatimpaguesve, ku sqarojnë se me disa dokumente, përfshirë vërtetimin e njësisë administrative për emrin e të atit, problemi do të marrë zgjidhje.

Gazetarja: Zotëria ka ardhur disa herë tek ju.

Drejtori: Këtu tek ne?!

Gazetarja: Po!

Denoncuesi: Mund të jetë e katërta herë sot.

Drejtori: Këtu?

Denoncuesi: Po!

Drejtori: Me kë jeni takuar?

Denoncuesi: Atje poshtë, me ato inspektoret, se s’i di me emra unë.

Gazetarja: Pse nuk bëhet një verifikim, që janë tre të dhëna, që ndryshojnë?

Drejtori: Me kë jeni takuar ju?

Denoncuesi: Atë ditë, që ishim bashkë me atë gocën.

Gazetarja: Se po i mbaron afati, deri në datën 16 ka. (Për asistencën)

Drejtori: Do ta zgjidhim patjetër!

Le të vijë edhe ajo që ka takuar zotëria. Pse nuk e ka…?

Punonjësja: Inspektori?

Drejtori: Ee.. inspektorja, se e ka takuar këtu në kat të katërt.

Ka shumë raste të tilla. Në atë kohë, kur bëheshin vendimet e gjykatës, bëheshin pa atësi, pa adresë, pa shumë gjëra.

Denoncuesi: Ta marrim të mirëqenë sikur ju kam. Po sikur të më kishit ju mua borxh, do të m’i jepnit ju me këto të dhëna, duke ju dhënë kartën e identitetit? Me këto të dhëna, nuk m’i jepnit këto lekë ju mua, se do më thoshit s’je ti.

Drejtori: Po normal, pra! Do verifikohet edhe kjo.Mbase zgjat çikë koha, po do verifikohet.

(Flet në telefon me drejtorinë e shërbimit të tatimpaguesve)

Drejtori: Unë e mendoj, që ky ka një kartë identiteti, që ka një numër të vecantë. Edhe ky tjetri, ky Rrahmani tjetër, edhe ai.

Po patjetër, që duhet t’ia bëjmë, si s’duhet t’ia bëjmë, se ai nuk ka luajtur nga mend, që të vijë vërdallë qoshe më qoshe.

Sipas një informacioni nga QKB, na u tha, se zoti Rrahman Marku, nuk është paraqitur asnjëherë, për ta regjistruar apo për të përditësuar biznesin, për të cilin ngarkohet me detyrime.

Denoncuesi: Paske një numër aty. Ai numri duhet të kishte një emër.

Punonjësja: Po nuk kemi emër, pra tashi. Do kërkoj një kontakt, se kush e ka këtë numër, sepse janë numrat e parë, që janë të regjistruar dhe ky numër është i juaji apo jo, se këtë kërkoj, se po kërkoja të dhëna të tjera.

Denoncuesi: Jo, jo, jo!

Punonjësja: Atë e diskutojmë tani se çfarë zgjidhje të arrijmë të gjejmë, që neve të bëjmë një deklaratë ku do vendoset…Të nxjerrim pjesën e numrit të kontaktit, që ne të nxjerrim sa më shumë argumente, që nuk e ka bërë Rrahmani dhe të vazhdojmë procedurën tjetër, që individin tjetër ta gjejmë dhe të vijë të vazhdojë procedurën.

Gazetarja: Ndryshimet, që janë bërë gjatë të gjithë viteve?

Punonjësja: Po, që të paktën të jetë një, që të kemi dhe neve, që Muhamed me Mehmet, janë dy gjëra krejt të ndryshme.

Inspektorja: Tek gjendja civile, regjistri themeltar. Kush është regjistri i parë fare? Emrin e babës!

Gazetarja: Drejtoria Rajonale na drejtoi tek Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, ku na u tha se duhen disa të dhëna për të vërtetuar se ky biznes nuk i përket zotit Rrahman Marku. Këto të dhëna përfshijnë një numër telefoni, deklaratë noteriale, dhe një vërtetim të emrit të babait. Jemi në rrugën e duhur të një zgjidhjeje. /tvklan.al