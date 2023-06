Prej 30 vitesh partneritet me “Samsung”, Samir Mane rrëfen si krijoi kompaninë e parë

Shpërndaje







21:26 22/06/2023

Sipërmarrësi i suksesshëm Samir Mane ka rrëfyer përmes një interviste për “Opinion” në Tv Klan si nisi rrugëtimi i tij në biznes. Ai thotë se viti 1993 shënon krijimin e kompanisë së tij të parë të quajtur Alba-Trade të regjistruar në Austri, e cila merrej me transport dhe pajisjet elektroshtëpiake.

Sot e kësaj dite, Mane thekson se kompania e tij është mjaft e suksesshme dhe operon në shumë shtete të botës. “Kemi nisur me Samsung-un në ’93-in dhe ndoshta jam i vetmi partner që ka ekzistuar 30 vjet me një kompani”, theksoi biznesmeni.

-Duket se nga fundi i vitit 1991 ju filluat t’i futeshit biznesit, në ’93-in si ju lindi ideja për Alba Trade-in?

Samir Mane: Pasi grumbullova disa para mendova se mënyra e vetme më e mirë është që të strukturohem dhe të bëj një kompani. Krijova Alba-Trade në vitin 1993, me të njëjtin biznes, me transport dhe pajisje elektroshtëpiake, i cili vazhdon edhe sot pas 30 vjetësh shumë i suksesshëm.

-Kompani e regjistruar në Austri, apo edhe në Shqipëri?

Samir Mane: Në Austri! Kompania është regjistruar në Austri dhe natyrisht kur nisa të importoj në Shqipëri m’u desh ta regjistroj. Kompania e parë është në Austri.

-Dhe kompania vijon të jetë e regjistruar dhe pas 30 vitesh?

Samir Mane: Po. Unë jam 100% aksioner i kompanisë, bën mbi 100 mln Euro në vit xhiro, pa pasur asnjë lidhje me Shqipërinë. Kemi filluar me dy projekte të mëdha në Austri dhe do vijojmë të tretin me ndërtime rezidencash që po shkon shumë mirë.

-Si arriti kompania të shtrihej në shtetet e tjera të Lindjes?

Samir Mane: Vetëm një biznes, elektroshtëpiakët. Ata njerëz që vinin në magazinat tona, vinte një hungarez, pastaj një polak, pastaj një çek, fillova të lidhem me ta.

-Deri në vitin 2005 thatë që biznesi juaj kryesor ishin elektroshtëpiaket. Në çfarë vende të tjera të botës u shtritë deri në atë kohë, mos gaboj keni qenë dhe në Hong-Kong dhe Dubai.

Samir Mane: Po, po kemi pasur zyra blerjeje. Krijuam bazat aty dhe me ndërmjetës filluam të blenim vetë mallrat. Kemi nisur me Samsung-un në ’93-in dhe pas 30 vjetësh ndoshta jam i vetmi partner që ka ekzistuar 30 vjet me një kompani. Jemi partner për Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, aty ku kemi aktivitetet tona elektroshtëpiake./tvklan.al