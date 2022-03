Prej muajsh nuk e pajis dot autokombajnën me targa, Stop-i ia zgjidh në kohë rekord

21:39 24/03/2022

Emisioni “Stop” ka shkuar në fshatin Tresh të Lezhës për problemin e Mark Lekës, i cili në vitin 2013 ka blerë një autokombajnë të vitit 1988. Por prej 8 muajsh nuk po e pajis dot me dokumente dhe targa. Edhe pse ka hyrë në fuqi pajisja me targa për këtë lloj makinerie bujqësore, Marku ka 9 muaj, që vjen vërdallë sa në Drejtorinë e Shërbimit të Transportit Rrugor Laç, sa në Drejtorinë e Përgjithshme pa mundur të zgjidhë gjë.

Gazetarja: Gjithë këto autokombajnë dhe nuk e vini dot në punë, na thoni se çfarë problemi ka?

Denoncuesi: Kam shkuar tek KSHE e Laçit. Jam interesuar, më kanë marrë dhe më kanë bërë kontrollin fizik. Ma kanë lënë përgjysmë, më kanë çuar në Tiranë. Kam shkuar në Tiranë tek Drejtoria e Përgjithsme e Transportit Rrugor dhe ata nuk më kanë kthyer përgjigje.

Gazetarja: Është blerë në vitin 2013 dhe tani jemi në 2022-shin. Si keni punuar pa dokumenta?

Denoncuesi: Kam punuar sepse nuk na ka thënë kush gjë për letra. Që një vit na i kanë kërkuar letrat.

Gazetarja: Në cilin sezon punoni?

Denoncuesi: Ne punojmë vetëm 10 ditë në vit. Kam dhe makineri të tjera. Zetora që punoj me to, por tani ka rënë puna.

Gazetarja: I keni me dokumente?

Denoncuesi: Po, me letra, me targa, me të gjitha. Shkoj dhe ju paguaj taksën e të gjitha. Dua të pajis dhe autokombajnën me letra.

“Stop” i është drejtuar Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor Laç dhe aty thuhet se kërkohet konfirmim nga Drejtoria e Përgjithshme, në mënyrë që më pas të vijohet me targimin.

Specialisti: I kemi bërë kërkesë Drejtorisë së Përgjithshme, Drejtoria e Përgjithshme i është drejtuar me kërkesë Ministrisë. Presim përgjigje.

Gazetarja: Kur të mbarojë punë në Drejtori të Përgjithshme vjen përsëri këtu dhe targohet, apo targohet në Tiranë?

Specialisti: Jo, këtu!

Gazetarja: Pra ju vjen përgjigja nga Drejtoria e Përgjithshme dhe e targoni?

Specialisti: Po nga Drejtoria e Përgjithshme.

Gazetarja: Ju thjeshtë doni konfirmimin nga ata?

Specialisti: Konfirmimin nga Drejtoria e Përgjithshme!

Pas ndërhyrjes së gazetares, shkresa u përcoll në Laç dhe “Stop” shoqëroi Markun, që më në fund mori targat.

Denoncuesi: Ju faleminderit shumë, nuk kam çfarë ju them më tepër, jam tepër i emocionuar. Ju faelnderoj shumë ju dhe Stop-in komplet./tvklan.al