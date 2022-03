Premier League me ndryshime historike

23:59 29/03/2022

Arbitrat të stërviten me futbollistët

Nga sezoni i ardhshëm, gjyqtarët e Premier League mund të stërviten me klubet. Një propozim i paraqitur nga trajneri i komanduar i Manchester United, Ralf Rangnick në një mbledhje të të gjithë trajnerëve të këtij kampionati. Synimi, sipas tij, do të ishte përmirësimi i marrëdhënieve mes gjyqtarëve dhe lojtarëve. Ideja u mbështet nga të gjithë të pranishmit dhe po shqyrtohet nga organi që cakton arbitrat e ndeshjeve dhe mund të hyjë në lojë që në sezonin e ardhshëm.

Drejtuesit e ligës angleze janë të shqetësuar për performancën e arbitrave. Sipas gjermanit, hapi i parë është përmirësimi i marrëdhënieve mes lojtarëve dhe gjyqtarëve dhe për ta realizuar këtë, ata duhet të njihen më mirë me njëri-tjetrin.

Detajet ende nuk janë përcaktuar, por nëse propozimi do të miratohej do të ishte një vendim historik. Zyrtarët e ndeshjes do të lejohen të përdorin ambientet e klubit dhe mund të arbitrojnë ndeshjet stërvitore. Gjatë takimit mes trajnerëve u përcollën edhe një sërë shqetësimesh mbi nevojën për zyrtarë të përkushtuar dhe të trajnuar të VAR-it.

