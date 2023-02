Premiera e “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

22:03 07/02/2023

Kthehen superheronjtë e Marvel, nga 17 Shkurti në SHBA

Superheronjtë më të vegjël të Marvel, Ant-Man i luajtur nga aktori Paul Rudd dhe Wasp e luajtur nga aktorja Evangeline Lilly, janë gati të bëjnë një bujë të madhe me filmin e tyre të ri “Quantumania”.

Rudd u shpreh pë Reuters:

“Është vërtet emocionuese që Ant-Man është filmi që ata do të shfaqin fazën 5. Është mirë që po takojmë Kang. Sigurisht që fansat e Marvel dhe njerëzit që janë të interesuar e dine për Kang. Ai është një kriminel serioz, një personazh i rëndësishëm dhe kështu filmi ynë është ai që do ta sjellë atë në ballë.”

Por nuk janë të gjitha luftimet e superheronjve. Ekziston edhe një dramë familjare, sipas regjisorit Peyton Reed. Veprimi fillon kur Cassie, Kathryn Neëton e bija e Scott Lang i njohur si Ant-Man, hap aksidentalisht një portal në Mbretërinë Kuantike, duke thithur familjen e saj me të.

Edhe pse mbretëria duket sikur është filmuar e gjitha në ekranin e gjelbër, Evangeline Lilly, e cila luan rolin e Grerëzës, tha se ishte shumë më zhytëse.

“Ishte një dhomë ku të gjitha muret dhe të gjitha tavanet ishin bërë nga mijëra e mijëra ekrane LED dhe kështu e gjithë Mbretëria Kuantike u gjallërua rreth nesh ndërsa ne ishim në xhirime në vend që të duhej të punonim kundër një blu ose një ekran jeshil kështu që në vend të përpjekjes për të sjellë një botë në jetë në mendjen tuaj, u ndjeva si një vajzë e vogël që rrëshqiste në një fantazi dhe nuk kërkohej aktrim.”

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” do të trasmetohet në Shtetet e Bashkuara më 17 Shkurt.

Klan News