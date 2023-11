Premtime dhe gënjeshtra, hëna e plotë në Binjak ‘vështirëson’ javën për 4 shenja

12:26 27/11/2023

Hëna e plotë ndodhet te Binjakët dhe do të ndikojë kryesisht shenjat e ndryshueshme si Binjakët, Virgjëresha sidomos, Shigjetari dhe Peshqit. Tre prej planetëve ndodhen në shenjën e Shigjetarit dhe do duam që të jetojmë me entuziazëm e të festojmë.

Megjithatë, astrologia e “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Chrysanthi Kalogeri thekson se dita e sotme duhet të mos shënojë marrjen e vendimeve të rëndësishme apo lëvizjeve financiare, të cilat do të favorizohen në datat 1-2 dhjetor. Datat 29-30 do të sjellin takime që do të lënë një gjurmë në jetën tonë.

Chrysanthi Kalogeri: Java fillon me hënën e plotë. Kemi Marsin, Diellin, Mërkurin në shenjën e Shigjetarit kështu që kemi nevojë për një atmosferë entuziaste, të jetojmë një festë. Hëna në shenjën e Binjakëve na krijon nevojën për përditshmëri më të lehtë, më siëprfaqësore, më të nxituar, do jemi më nervozë dhe e gjithë kjo skenë, kjo situatë, vjen në kundërshtim me Saturnin i cili kërkon të jemi të disiplinuar, të pjekur dhe të ngremë barrën e përgjegjësisë që na takon në punë, në jetë e gjithkund, të mbrojmë marrëdhëniet që na interesojnë.

Sot e nesër mund të na kërkohet të marrim disa vendime që është më mirë t’i lëmë për në datën 1-2 dhjetor. Lajmet, të dhënat, bisedat, premtimet e ditës së sotme kanë brenda gënjeshtrën, zmadhimet, ekzagjerimet, premtimet që ndoshta i bëjmë pa dashje por në vijim do shohim se është e pamundur të realizohen.

Më të ndikuarit janë Binjakët, Virgjëresha sidomos, Shigjetari dhe Peshqit, kryesisht të lindurit në 10-ditëshin e parë dhe të tretë. Në datën 29 dhe 30 mund të kemi takime karmike, me njerëz të rëndësishëm që mund të luajnë një rol në jetën tonë. Data 1-2 janë shumë ideale kur mendimi do jetë i kthjellët, fjala do të ketë peshë e arsyetim, do të gjejë mendimin e zgjidhjen e duhur dhe atëherë mund të marrim vendime.

Në fund të javës, të dielën dhe të hënën që vjen mos i lini vend zilisë, xhelozisë, tendencat për të manipuluar, kontrolluar dhe sunduar të tjerët do jenë më të theksuara. Kujdes në lëvizjet financiare në fund të javës dhe fillimit të asaj që vjen. Sot mos merrni vendime përfundimtare e lëvizje financiare./tvklan.al