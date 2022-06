Premtimi – Episodi 103

14:30 16/06/2022

Çfarë do të ndodhë me Lejlen pas përballjes me babain e saj?

Rejhan vazhdon të vuajë në heshtje mbi tradhëtinë e njeriut që dashuron.

Pasi Hikmet mëson gjithçka vendos t’i tregojë familjes mbi sëmundjen e tij dhe premtimin e dhënë.

A do të mbarojë tashmë gjithçka mes Emirit dhe Rejhanit?