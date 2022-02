Premtimi – Episodi 13

14:30 23/02/2022

Për çfarë do ta paralajmërojë Hikmet Xhavidanin?

Falë gënjeshtrave të kësaj të fundit, Emir kthehet përsëri kunder Rejhanit.

Çfarë do të ndodhë me Masalin? Si do të jetë përballja tjetër mes Rejhan dhe Xhavidan?