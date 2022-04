Premtimi – Episodi 52

17:00 09/04/2022

Kemal fillon të bëhet xheloz mbi afrimitetin e Lejlës me kundërshtarin e tij, Sonerin.

A do të mundet Xhavidan të marrë në dorë dokumentin që do të bëjë të mundur ndarjen e Emirit me Rejhanin?

Masall rikthehet në shtëpinë e saj.