Premtimi – Episodi 85

14:30 23/05/2022

Cila do të jetë arsyeja e debatit të ashpër që Suna do të ketë me Rejhanin?

Kemal shkon të takojë babain e Lejlës në burg. Çfarë do të thuhet mes tyre?

Xhavidan për herë të parë i del në mbrojtje Rejhanit para Emirit.

Çfarë po ndodh me Sunën?