Presidenca e Komitetit të Energjisë në 2023

19:57 17/12/2022

Balluku: Do të bëjmë më të mirën tonë

Shqipëria merr në Janar drejtimin e Presidencës së Komitetit të Energjisë për vitin 2023. Duke folur nga Vjena ku morri pjesë në takimin e fundit të këtij komiteti, zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Energjisë, Belinda Balluku theksoi se marrja e këtij mandati përbën një sfidë të madhe për Shqipërinë, sidomos në këto kohë të vështira që po kalon Europa, dhe jo vetëm, sa i përket energjisë.

“Me shume krenari e marrim këtë post dhe do të bëjmë më të mirën tonë për të nxitur bashkëpunimin rajonal që është çelësi i suksesit për të gjithë palët dhe për të nxitur plotësimin e të gjitha kërkesave dhe direktivave të BE-së për energjinë”.

Komisionerja Europiane për Energjinë Kadri Simson në fjalën e saj konfirmoi se Bashkimi Europian do të akordojë 1 miliard Euro mbështetje për fushën e energjisë për Ballkanin Perëndimor.

“Këtë vit kemi lajmëruar një paketë financiare mbështetëse për përballimin e krizës së energjisë, 500 milionë euro për përballimin e rritjes së çmimeve dhe 500 milionë Euro për diversifikimin e burimeve të energjisë”.

Ministrja Balluku nga ana e saj sqaroi se Shqipëria krahas 80 milionë Eurove që do t’i përdorë për paketën e solidaritetit për konsumatorët familjar dhe biznesin e vogël, do të konkurrojë edhe për fondin e diversifikimit të burimeve energjetike.

“Kjo mbështetje prej 80 milionë Euro do të jetë për të vazhduar këtë paketë solidariteti për konsumatorët familjarë dhe biznesin e vogël. Nga ana tjetër në paketën e dytë prej 500 milionë, Shqipëria do të konkurrojmë me tre projekte që janë shumë të rëndësishme dhe për më tepër janë të bazuar te eficenca e energjisë”.

Takimi i Komitetit që u mbajt në Vjenë shënon fundin e presidencës së mbajtur nga Ukraina.

