Delegacioni amerikan shtyn vizitën në Kosovë

14:07 30/07/2023

Presidenca: Shtyrja, për shkaqe objektive

Kosovën këtë të diel ishte parashikuar që ta vizitonte një delegacion i lartë amerikan, pjesë e së cilit do të ishte edhe Këshilltari i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit, Derek Chollet.

Por kjo vizitë nuk është zhvilluar dhe sipas presidencës së Kosovës shkak është bërë vendimi i delegacionit amerikan i cili e ka shtyrë atë për një kohë tjetër.

Këshilltari për media i Presidencës së Kosovës, Bekim Kupina, deklaroi për mediat se vizita e parashikuar për 30 korrik dhe takimet me liderët shtetërorë të Kosovës, është shtyrë për shkaqe objektive.

Ai ka sqaruar se nuk bëhet fjalë për anulim të saj, por për një shtyrje për shkaqe objektive të njërit prej anëtarëve të delegacionit. Vizita që ky delegacion do të zhvillonte në Kosovë, ishte pjesë e një turi ballkanik, pasi veç Prishtinës, ata do të ndaleshin edhe në Beograd dhe Sarajevë.

Anulimi i vizitës vjen në një kohë kur situata në veri të Kosovës mbetet ende e paqartë, ndërsa SHBA dhe BE i kanë bërë thirrje qeverisë së Prishtinës për të ndërmarrë hapa konkret për çtensionimin e saj përfshi këtu tërheqjen e njësive policore nga komunat me shumicë serbe dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në to.

Kërkesa të cilat nuk janë realizuar plotësisht nga Kosova. Chollet e ka vizituar Kosovën, dhe disa vende të Ballkanit, në janar të këtij viti. Ai pati thënë atëherë se Shtetet e Bashkuara do të jenë në pritje të një propozimi nga Qeveria e Kosovës për formim të Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Tv Klan