Presidenca publikon emrat e 34 kandidatëve për kryetar të KLSH

Institucioni i Presidentit të Republikës, njofton të gjithë të interesuarit se, pas përfundimin të afatit të aplikimit, rezulton se kanë shprehur interesin për tu përzgjedhur si kandidat për pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, shtetasit e mëposhtëm:

Nr. Emër Mbiemër Arsimi i Lartë Universitar / Profili Grada Shkencore e fituar 1. Agron Agalliu U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist 2. Anastas Angjeli U.T, Fakulteti i Ekonomisë, Financier “Akademik” “Profesor” “Doktor” 3. Albana Dhimitri U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier-Kontabilist “Doktor” 4. Alba Qirjazi U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier-Kontabilist 5. Aelita Mani (Shprehja e interesit dërguar me rrugë postare administruar dt 01.11.2018) U.T, Fakulteti i Ekonomisë Merceolog i Përgjithshëm “Doktor” 6. Alfred Çako U.T, Fakulteti Gjeologji Miniera Inxhinier Minierash 7. Bahri Shaqiri U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist 8. Bajram Lamaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare Financier. U.“Kristal”, F. i Drejtësisë, Jurist. 9. Bajram Muçaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare Ekonomist. “Prof. i Asociuar” “Doktor i Shkencave” 10. Behar Zeneli U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist 11. Bujar Stafuka U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist 12. Edmond Verçani U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist 13. Eduart Ypi U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier-Kontabilist 14. Eridian Salianji U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist 15. Ermal Yzeiraj U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist 16. Gjergji Dhima U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë Ekonomist 17. Hysen Muceku (Shprehja e interesit dërguar me rrugë postare administruar dt 31.10.2018) U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë Ekonomist “Prof. i Asociuar” “Doktor” 18. Kestrin Katro U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist “Profesor” “Doktor” 19. Lefterie Luzi (Lleshi) U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist 20. Liljana Elmazi (Billa) U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist “Profesor” “Doktor” 21. Lumtor Shkreli U.Parmës-Itali, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist 22. Muhamed Kavaja U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist 23. Petrit Bushi U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist. U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist “Doktor” 24. Petrit Fusha U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist. 25. Pëllumb Ibrahimi 26. Qerim Lazaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist 27. Rushan Nano U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist 28. Sabri Hoxha U.T, Fakulteti i Mjekësisë, Mjek i Përgjithshëm, U.Politeknik.T, F.Gjeologji Miniera Inxhinier Gjeolog. “Doktor” 29. Sali Shehu U. “Luigj Gurakuqi” Shkodër, F.Drejtësisë Jurist. Sh.Lartë e Min.Brendshme Oficer i Policisë Kriminale. “Doktor” 30. Shkëlqim Cani U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier “Profesor” “Doktor” 31. Shpëtim Ahmetaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier 32. Vitore Tusha U.T, F.Shkencave Politiko Juridike Jurist “Doktor” 33. Ylber Karanxha U.Bujq.Tiranë, Fakulteti i Bujqësisë Ekonomist Agrar “Doktor” 34. Zaim Korsi Inst. i Lartë Bujqësor, F.Ekonomi Agrare, Ekonomist Kontabël “Doktor”

Të dhënat e mësipërme, janë evidentuar nga dokumetacioni i dorëzuar nga aplikantët.

Pas kësaj faze Institucioni i Presidentit të Republikës, bën me dije se kandidati që do ti propozohet Kuvendit të Shqipërisë për tu zgjedhur në pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përzgjedhur në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin e brendshëm, do të publikohet brenda afateve ligjore. /tvklan.al