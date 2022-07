Presidentët e Shqipërisë nga Ramiz Alia tek Bajram Begaj

13:40 24/07/2022

Presidentet e Shqipërisë pluraliste që nga viti 1991, kanë qenë kryesisht honorifik në postin e tyre me përjashtim të presidentëve të parë, Alia e Berisha. Të tjerët që pasuan kanë patur kompetenca më të pakta se kryeministrat që i kanë propozuar.

Nga Ramiz Alia deri te Bajram Begaj, Shqipëria pas rrëzimit të sistemit komunist ka patur 8 presidentë, te zgjedhur në parlament pas rrëzimit të diktaturës.

Nga 8 presidentët, 4 prej tyre janë zgjedhur nga PD parti që konsiderohet e djathtë në vendin tonë: Sali Berisha, Alfred Moisiu, Bamir Topi, Bujar Nishani. E majta ka mundur te zgjedhë katër herë presidentët në vitin 1991 me Ramiz Alinë pasardhësi i diktatorit Enver Hoxha që qëndroi në këtë post deri në vitin 1992, ndërkohë që në vitin 1997, PS u përfaqësua në postin më të lartë të shtetit me ish-sekretarin e përgjithshëm të saj Rexhep Meidani dhe në vitin 2017 kur Edi Rama ja besoi postin e presidentit partisë simotër në koalicionin qeverisës LSI me ish-kreun e saj Ilir Meta që u votua nga socialistët si president i Republikës post që e mbajti deri këtë të dielë të 24 Korrikut për t’u zevendesuar po nga një përzgjedhje po e Ramës ish-shefi i shtabit të përgjithshëm Bajram Begaj.

Një tjetër e veçantë e njerëzve të presidencës, është se tre prej tyre kanë qenë në profesionin e ushtarakut: Alfred Moisiu, Bujar Nishani dhe se fundmi Bajram Begaj.

Më 21 Prill në vitin 2008 duke e ndryshuar me konsensus Kushtetutën Sali Berisha dhe Edi Rama vendosën që duke nisur në raundin e karteët, sipas kushtetutës së ndryshuar vetëm në tre raundet e para Presidenti zgjidhet me 84 vota. Deri para ndryshimeve Kushtetuese në vitin 2008, përcaktohej se kreu i shtetit zgjidhej vetëm me shumicë të cilësuar 84 vota.

Tashmë, çdo shumicë qeverisëse mund të zgjedhë lehtësisht presidentin pasi i mjaftojnë aq vota sa kalon ligjet më të zakonshme në Parlament edhe në rastet kur janë kthyer nga presidentët. Asnjë iniciativë për zgjedhjen e kreut të shtetit me votim të drejtpërdrejtë nga populli nuk ka gjetur përkrahjen e PS dhe PD duke u lënë këtë mundësi vetëm kryetarëve të bashkive. Mospranimi i zgjedhjes së presidentëve me votim popullor argumentohet me faktin se Shqipëria është Republikë Parlamentare dhe për këtë mungon vullneti për ta ndryshuar edhe një herë kushtetutën.

