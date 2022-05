Presidenti, Alibeaj: Të dalim me një kandidaturë të vetme me firmat e PD e PS

20:24 19/05/2022

Rithemelimi: Vijon marrëveshja Rama-Basha

Pas më shumë se tre orë diskutimesh, 26 deputetë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike propozuan 8 emra lidhur me kandidaturën për President.

Ndonëse ende jo zyrtare, propozimet do të diskutohen me aleatët, si dhe në një tjetër mbledhje grupi, ku janë thirrur edhe deputetët e komisionit të rithemelimit pasditen e së premtes.

Enkelejd Alibeaj tha se qëllimi i procesit është dalja me një kandidaturë të përbashkët, që duhet të ketë firmat e socialistëve, nëse palët arrijnë dakordësinë në procesin politik.

Enkelejd Alibeaj: Unë nuk marrë garanci as nga Taulant Balla as nga Damian Gjknuri dhe as nga Rama por vetëm nga anëtarët të grupit parlamentar të PD-së. Procedura është e qartë, mes 4 emrave të propozuar nga opozita, pozita të zgjedhë 2, mes dy kandidaturave të zgjedhim një. Kjo kandidaturë do të ketë mbështetjen e vetme me firma të secilës palë, si një garanci që nesër të thonë se nuk na pëlqen. Dokumenti i thotë qartë që jo vetëm që duhet respektuar po në momentin që ka një shmangie nga detyrimet jo vetëm që konsiderohet thyerje por do të bëhet edhe publike.

Por Komisioni i Rithemelimit, i kujtoi përmes deputetit Oerd Bylykbashi, i përzgjedhur si negociator për çështjen presidentit, se Alibeaj nuk ka tagër të thërrasë grupin e aq më pak të arrijë marrveshje në emër tëë Partisë Demokratike. Dakordësinë e arritur të mërkurën mes Ballës e Alibeajt, Bylykbashi e cilësoi vazhdim të marrëveshjes së 2017-ës mes Ramës e Bashës.

Oerd Bylykbashi: Alibeaj pranoi marrëveshjen që i ofroi Taulant Balla për llogari të Ramës dhe pa asnjë tagër ka thirrur deputetët e Partisë Demokratike që të legalizojë marrëveshjen e tj personale me Ballën, marreveshje që i siguron Edi Ramës një president kukull me veshje konsensualiteti kallp. marrëveshje të pavlerë si një akt që synon të krijojë një opozitë marionetë dhe t’i dorëzojë presidentin Edi Ramës. “

Sipas Komisionit të Rithemelimit, Kushtetuta i njeh opozitës të drejtën e propozimit të kandidatëve për President në të pesta raundet, pa pasur nevojën për një marrëveshje mes palëve.

