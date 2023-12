Presidenti Armando Duka nuk fsheh ambiciet

21:13 04/12/2023

Kreu i FSHF: Shqipëria fiton europianin, të gjithë duan të jenë në Gjermani

Italia është një nga rivalët e Kombëtares shqiptare në “Euro 2024”. Përballje që pritet me tepër interes, pasi do jemi në fushë kundër kampionëve në fuqi të Europës. Pritshmëritë janë të larta, me presidentin, Armand Duka që për mediat italiane ka pohuar se testi ndaj Italisë do të thotë shumë për vazhdimësinë e Kombëtares Shqiptare në turneun gjerman.



“Me të vërtetë nuk donim të luanim kundër Italisë, pasi me Italinë kemi raporte të mira edhe në futboll, jo vetëm në politikë. Shumë të rinj shqiptarë luajnë në Itali, madje nëse nuk e dini luajnë po aq fëmijë shqiptarë sa në Shqipëri. Ne kemi marrëdhënie të mira, por do të jemi kundërshtarë, edhe pse vetëm për 90 minuta. Do të përpiqemi të bëjmë më të mirën kundër kampionëve në fuqi të Europës. Ne e dimë forcën e Italisë, të lojtarëve, të skuadrës, por ne kemi ardhur këtu pa na dhuruar asgjë askush. Kemi fituar grupin tonë dhe do të bëjmë më të mirën për ta përballuar këtë ndeshje.”



Presidenti i FSHF, Duka kërkon nga lojtarët që të bëjnë paraqitje dinjitoze, njëjtë me ato që dhanë në fushë ndaj Polonisë dhe Republikës Çeke.

“Të gjitha ndeshjet në Europian janë të vështira. Lojtarët tanë duhet ta luajnë këtë ndeshje si gjithë të tjerat, sikurse ndaj Polonisë dhe Çekisë në kualifikuese. Duhet ta luajmë përballjen ndaj Italisë si një ndeshje normale. Sigurisht është ndeshje e rëndësishme, pasi nëse bëjmë mirë mund të ecim përpara në Europian. Nëse jo, duhet të shohim ndeshjet me Kroacinë dhe Spanjën. Të luash përballë kampionëve të Europës është gjë e bukur. Problemi i vetëm është se të gjithë shqiptarët duan bileta për atë ndeshje. Shpresoj që tifozët të krijojnë një atmosferë pozitive, sikurse kemi bërë në miqësoren që kemi zhvilluar Xhenoa”.



Kreu i futbollit shqiptar shpreson tek një fitore e Europianit nga ana e kuqezinjtë, pavarësisht se i di vështirësinë.



“Europianin e fiton Shqipëria (qesh). Nëse ndodh, e gjithë Shqipëria do të vijë në Gjermani për të parë finalen. Tani të flasim seriozisht, skuadrat më të forta janë ato të vazos së parë, Anglia, Franca, Portugalia. Gjithsesi në turne të tillë ka specifika të ndryshme dhe kurrë nuk dihet çfarë mund të ndodhë.”



Presidenti i FSHF, Armand Duka shikon si favorit për titullin e kampionit të Europës kombëtare si Franca, Anglia dhe Italia.

