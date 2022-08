Zbardhet axhenda e Presidentit Bajram Begaj në Kosovë

10:59 14/08/2022

Kreu i shtetit do zhvillojë takime me presidenten Vjosa Osmani, Kryeministrin Albin Kurti dhe përfaqësues të politikës

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Kosovë, që përkon dhe me vizitën e parë jashtë vendit prej marrjes së mandatit si kryetar i shtetit. Të hënën dhe të martën në 15 dhe 16 Gusht, Begaj do të zhvillojë takime me drejtuesit më të lartë të shtetit dhe të politikës në Prishtinë.

Vizita nis me ceremoninë pritëse nga presidentja Vjosa Osmani, takimin tetë a tetë dhe më pas me delegacionet. Në orën 11:50 është planifikuar një deklaratë e përbashkët e dy presidentëve.

Pas takimit me kreun e shtetit të Kosovës, Begaj do zhvillojë takim me kryetarin e parlamentit Glauk Konjufca për të pasuar me takimin me kryeministrin Albin Kurti dhe delegacionet e dy vendeve.

Në ditën e parë të vizitës në shtetin e Kosovës, Begaj do të zhvillojë homazhe tek varri i presidentit Rugova, vizitë në shtëpinë muze të familjes Jashari si dhe nderime para memorialit të personave të zhdukur.

Në ditën e dytë të vizitës me ftesë të presidentit të Shqipërisë do të zhvillohen në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës takime me përfaqësues të partive politike, kreun e AAK-së Ramush Haradinaj, kryetarin e LDK-së Lumir Abdixhiku, dhe atë të PDK-së Memli Krasniqi. Kreu i shtetit shqiptar do të zhvillojë takime edhe me partitë minoritare, komandantin e KFOR-it, dhe trupat e Forcave të Armatosura Shqiptare, që shërbejnë në KFOR (Pejë). Vizita e parë zyrtare jashtë vendit, do të mbyllet me një takim me kryetarin e komunës së Prizrenit, dhe vizitën në Kompleksin e Lidhjes së Prizrenit.

Klan News