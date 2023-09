Presidenti Begaj pjesë e samitit të Brdo Brijunit

10:43 10/09/2023

Këtë vit organizohet në Shkup, RMV. Në fokus sfidat dhe prioritetet rajonale

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, niset sot për të marrë pjesë në Samitin e Krerëve të Shteteve në Procesin e Brdo Brijunit, i cili këtë vit do të organizohet në Shkup të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pritet që liderët në këtë samit të miratojnë një deklaratë të përbashkët, ku të evidentojnë sfidat dhe prioritetet rajonale, veçanërisht në aspektin e integrimit evropian, por edhe çështje të tjera me rëndësi rajonale.

Përgjatë dy ditëve, Presidenti Begaj do të zhvillojë edhe takime të karakterit dypalësh, si edhe do të takohet me liderat e partive politike shqiptare.

