Presidenti Begaj pret trupin diplomatik: Mbështetja e BE për Ballkanin Perëndimor, thelbësore për stabilitetin e rajonit

21:07 10/01/2024

Arritjet e 2023, sfidat e Shqipërisë, ato rajonale dhe globale përgjatë 2024, dhe përballimi i tyre me përgjegjshmëri, ishin në fokus të fjalës së presidentit Bajram Begaj gjatë pritjes me përfaqësuesit e trupit diplomatik në Shqipëri. Për integrimin e Shqipërisë në BE, Begaj theksoi se thellimi i reformave mbetet thelbësore.

Gjithashtu Begaj u shpreh se mbështetja e Ballkanit Perëndimor nga BE-ja përmes mekanizmave politike e ekonomike mbetet e rëndësishme, duke mos lënë jashtë vëmendjes edhe Kosovën.

“Për shqiptarët në rajon, anëtarësimi në BE është çështje e interesit kombëtar. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve Kosovë- Serbi nuk është vetëm një çështje politike, por është një çështje sigurie për rajonin dhe Europën.”

Presidenti Begaj rikonfirmoi qëndrimin se Shqipëria mbështet Ukrainën për mbrojtjen e sovranitetit, ndërsa për konfliktin Izrael-Hamas, kreu i shtetit u shpreh se Shqipëria mbështet fundin e konfliktit dhe nisjen e bisedimeve për gjetjen e zgjidhjes me dy shtete.

