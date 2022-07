Presidenti Biden fillon turneun në Lindjen e Mesme

23:22 13/07/2022

Në krye të axhendës, bindja e aleatëve të gjirit për të shtuar prodhimin e naftës

Presidenti i ShBA-ve, JoeBiden mbërriti në Izrael të mërkurën, duke nisur një udhëtim me pritshmëri të larta në Lindjen e Mesme, i dominuar nga përpjekjet për të bindur aleatët e Gjirit të pompojnë më shumë naftë dhe të afrojë Izraelin dhe Arabinë Saudite.

Pas pritjes dhe ceremonive zyrtare në aeroport, presidenti Biden bëri nderimet e tij në Qendrën Përkujtimore të Holokaustit YadVashem në Jerusalem.Biden ndezi Flakën e Përjetshme, vendosi një kurorë lulesh dhe më pas nënshkroi në librin e vizitorëve.

Presidenti Biden do të qëndrojë dy ditë në Jerusalem për bisedime me udhëheqësit izraelitë përpara se të takohet me presidentin palestinez Mahmoud Abbas të premten në Bregun e pushtuar Perëndimor.

Më pas, ai do të fluturojë direkt nga Izraeli për në Jeddah të Arabisë Saudite, udhëtimi i parë i në këtë destinacion i një presidenti amerikan, për të zhvilluar bisedime me zyrtarët sauditë dhe për të marrë pjesë në një samit të aleatëve të Gjirit.

Zyrtarët amerikanë thonë se udhëtimi, i pari i Biden në Lindjen e Mesme si president, mund të prodhojë më shumë rezultate drejt normalizimit të lidhjeve midis Izraelit dhe Arabisë Saudite, armiqve historikë, por edhe dy prej aleatëve më të fortë të Amerikës në rajonin e trazuar.

Udhëtimi i Biden synon të promovojë stabilitetin rajonal, të thellojë integrimin e Izraelit në rajon dhe të kundërshtojë agresionin iranian dhe ndikimin nga Rusia dhe Kina.

Nuk do të ketë asnjë përpjekje për të rifilluar procesin e ngecur prej kohësh të paqes midis Izraelit dhe palestinezëve. Megjithatë, këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan tha se Biden do të ritheksojë angazhimin e tij ndaj të ashtuquajturës zgjidhje me dy shtete, me një shtet të ardhshëm palestinez që do të ekzistojë përkrah Izraelit.

