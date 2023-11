Presidenti Biden: Spitalet në Gaza duhet të mbrohen

08:21 14/11/2023

Presidenti amerikan Joe Biden thotë se spitalet në Gaza duhet të mbrohen gjatë luftimeve mes ushtrisë izraelite dhe Hamasit.

Kreu i Shtëpisë së Bardhë thotë se shpreson që Izraeli të kryejë sa më pak veprime ushtarake pranë spitaleve, teksa tanket e ushtrisë avancuan në hyrje të spitalit kryesor të zonës.

“Shpresa dhe pritshmëria ime është se do të ketë më pak veprime ndërhyrëse në lidhje me spitalet dhe do të mbetemi në kontakt me izraelitët”, tha Presidenti Biden.

Tanket e Izraelit janë pozicionuar jashtë spitalit Al Shifa, qendra kryesore mjekësore në Rripin e Gazës. Izraeli thotë se ky spital ndodhet pranë disa tuneleve ku strehohen luftëtarë të Hamasit të cilët përdorin pacientët si mburoja.

Por Hamasi i ka mohuar këto pretendime të Izraelit.

Lufta mes Izraelit dhe Hamasit nisi më 7 Tetor, kur grupi terrorist Hamas sulmoi Izraelin duke shkaktuar 1200 viktima dhe 240 të tjerë i mori pengje.

Izraeli u kundërpërgjigj duke bombarduar Rripin e Gazës. Nga bombardimet në Gaza kanë humbur jetën 11 mijë persona, 40% e të cilëve fëmijë.

