Presidenti dekreton Ramën Ministër të Jashtëm

Presidenti Ilir Meta ka dekretuar këtë të premte Kryeministrin Edi Rama në krye të Ministrisë së Jashtme. Me anë të një njoftimi për mediat, zëdhënësi i shtypit të institucionit të Presidentit të Republikës, Tedi Blushi thotë se Presidenti ka dekretuar shkarkimin e Ditmir Bushatit si Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe emërimin e Kryeministrit Rama në këtë post.

“Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93 dhe 98 pika 1 të Kushtetutës, sot më datë 18.01.2019, ka vendosur me Dekret që: Z.Ditmir Bushati ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, shkarkohet nga kjo detyrë dhe zoti Edi Rama, Kryeministër, emërohet edhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme”.

Në njoftim thuhet se Presidenti e vlerësoi propozimin për emërimin e Kryeministrit Rama në përputhje me frymën që përcjell Kushtetuta. Sipas Presidentit, në Kushtetutë as parashikohet, por as nuk ndalohet emërimi i kreut të qeverisë në këtë post.

“Presidentit të Republikës më datë 14 janar 2019, i është paraqitur propozimi i ri për emërimin e z. Edi Rama, Kryeministër edhe në funksionin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme. Emërimi i Kryeministrit edhe në detyrën e Ministrit është një rast i veçantë, që nuk parashikohet dhe as ndalohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.

Presidenti i Republikës vlerësoi këtë propozim në përputhje me frymën që përcjell Kushtetuta dhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese, duke bërë një interpretim të zgjeruar dhe fillestartë dispozitave kushtetuese, si dhe duke mbajtur në konsideratë faktin që, ushtrimi i detyrës së Ministrit nga Kryeministri është një veprimtari shtetërore që shtrihet brenda sferës ekzekutive pjesë e kabinetit qeveritar, struktura e të cilit është në të drejtën e Kryeministrit për t’u propozuar”, thuhet në njoftimin e Presidencës.

Në vendimin e tij për të dekretuar Ramën si Ministër të Jashtëm, Presidenti Meta “në cilësinë e Kreut të Shtetit, ka mbajtur në konsideratë edhe rëndësinë e evitimit të çdo mundësie për krijimin e një krize institucionale, e cila do të dëmtonte pozitën e Republikës së Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare”./tvklan.al