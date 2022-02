Presidenti Erdogan infektohet me Covid-19

Shpërndaje







23:10 05/02/2022

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, njoftoi se është infektuar me COVID-19. Në një reagim në Twitter ai tha se nuk ka simptoma të rënda të sëmundjes.

“Pas disa simptomave të lehta, unë dhe gruaja ime rezultuam pozitivë për COVID-19. Fatmirësisht, ne kemi simptoma të lehta dhe kuptuam se jemi të infektuar me variantin Omicron” të koronavirusit”, shkroi Erdogan në Twitter.

Presidenti turk shtoi se do ta vazhdojë punën nga shtëpia. Zyrtarë të partisë, ministra dhe drejtues të opozitës i kanë dërguar urime për shërim të shpejtë pas njoftimit. Autoritetet shëndetësore në Turqi kanë thënë se pothuajse të gjitha rastet e reja me koronavirus në vend janë me variantin shumë ngjitës, Omicron.

Të shtunën Erdogan mbajti një fjalim përmes videos gjatë ceremonisë së hapjes së një rruge dhe tuneleve në provincën veriore Zonguldak në brigjet e Detit të Zi. Të enjten, gjatë udhëtimit të tij në Kiev të Ukrainës, Erdogan zhvilloi bisedime me homologun e tij Volodymyr Zelenskiy dhe ofroi të presë një takim midis Putinit dhe Zelenskiy.

Klan News