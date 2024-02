Presidenti i ardhshëm i Finlandës do të jetë një pro-evropian

14:13 08/02/2024

Alexandër Stubb dhe ish-ministri i Jashtëm Pekka Haavisto kanë një profil të fortë ndërkombëtar dhe mbështetës të Ukrainës

Cilido nga dy kandidatët e mbetur që do të fitojë zgjedhjet presidenciale në Finlandë të dielën, do të jetë një lider pro-evropian dhe mbështetës i fortë i Ukrainës. Ish-kryeministri Alexander Stubb, i Partisë së Koalicionit Kombëtar korri një fitore të ngushtë në raundin e parë të votimit më 28 janar dhe kryeson ish-ministrin e jashtëm, liberalin e qendrës së majtë Pekka Haavisto, me 8 pikë përqindje në sondazhe.

Ekspertët për marrëdhëniet me jashtë shprehen se të dy janë kandidatët me profil të fortë ndërkombëtar Stubb i qendrës së djathtë është kryesuesi bazuar në mbështetjen aktuale që tregon rreth një të tretën e elektoratit që mbështet partitë politike të majta dhe të gjelbra, ndërsa pjesa tjetër janë pak a shumë të orientuara në mënyrë konservatore. Nëse Haavisto, që kandidon për herë të tretë për president, arrin një fitore të papritur, ai do të bëhej presidenti i parë homoseksual i parë i Finlandës. Gjatë fushatës ai ka bërë të ditur se do t’i përmbahej legjislacionit aktual të Finlandës, i cili në mënyrë të qartë ndalon armët bërthamore në territorin finlandez.

Nga ana tjetër Stubb do të lejonte transportin e tyre, por jo ruajtjen në Finlandë, ndërsa gjithashtu mbështet idenë e vendosjes së trupave të përhershme të NATO-s në vend, ndryshe nga Haavisto, i cili ka thënë se nuk e sheh nevojën.

Çështja e kufijve dhe roli i Finlandës në NATO ka qenë në qendër të vëmendjes pasi vendi nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi për mbrojtjen me SHBA-në në dhjetor, duke i dhënë ushtrisë amerikane akses të papenguar në 15 objekte dhe zona në Finlandë, ku mund të ruajë gjithashtu pajisje ushtarake dhe municioni. Finlanda e cila ndan një kufi prej 1,340 km me Rusinë, u kritikua nga Moska për angazhimin e saj në aleancën ushtarake të cilën e quajti një kërcënim të qartë për vendin.

