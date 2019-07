Presidenti i Austrisë vlerëson me “Dekoratën e Lartë të Nderit” biznesmenin Samir Mane

Me rastin e dekorimit të biznesmenit Samir Mane nga ana e presidentit të Republikës së Austrisë, Alexander Van der Bellen, u zhvillua dje në mbrëmje një ceremoni në rezidencën e ambasadorit austriak në Tiranë, Johann Sattler.

Biznesmenit Mane iu dorëzua nga ambasadori i Austrisë në vendin tonë një ndër vlerësimet më të larta shtetërore, “Dekorata e Lartë e Nderit për Shërbime ndaj Republikës së Austrisë”, akorduar nga Presidenti i këtij shteti.

Ambasadori Sattler u shpreh gjatë dhënies së dekoratës se: “Austria është një nga lojtarët më të rëndësishëm në ekonominë shqiptare dhe ju keni luajtur një rol të jashtëzakonshëm në këtë histori suksesi me investimet tuaja, nga qendrat tregtare e deri në turizëm, nga agrobiznesi në industrinë minerare. Ju keni bërë lidhjen ndërmjet vendeve tona. Gjithashtu, ju jeni një investitor rajonal i njohur në Ballkan dhe nje kontribues në shoqëri duke i kthyer komunitetit atë për të cilën ka shumë nevojë ky vend”.

Biznesmeni Mane, i nderuar nga vlerësimi që iu bë, duke falenderuar Presidentin e Austrisë u shpreh se: “Lidhjet e mia me Austrinë janë shumë te forta. Unë erdha në këtë vend si emigrant dhe u ktheva si biznesmen pas 14 vjetësh duke më ofruar një mundësi shumë të madhe. Bërja e biznesit në Austri më ka ndihmuar shumë për zhvillimin e biznesit në vende të ndryshme, përfshi Shqipërinë dhe jam i sigurt që edhe në të ardhmen bashkëpunimi ynë do të vijojë të jetë i shkëlqyer”.

Samir Mane i hodhi hapat e tij të parë me kompaninë ‘AlbaTrade’ në Vienë të Austrisë në vitin 1993 dhe sot ai është president i Grupit Balfin që numëron mbi 5 mijë punonjës në Shqipëri, rajon dhe më gjerë.

Aktiviteti i Grupit Balfin që ndërlidhet me Austrinë, përveç tregtimit të pajisjeve elektroshtëpiake dhe elektronike me shumicë, prej disa vitesh është shtrirë edhe në fushën e ndërtimeve. Grupi po zhvillon një projekt të veçantë rezidencial i cili është drejt përfundimit. Kompleksi ndodhet në zonën e Altmünster në Austri, e cila është një zonë mjaft e njohur turistike. Prej më shumë se 25 vitesh Grupi Balfin është një ndër grupet lider në Shqipëri dhe rajon me investimet e tij. /tvklan.al