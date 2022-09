Presidenti i FIFA-s, në Tiranë! Infantino viziton “Air Albania”

17:13 29/09/2022

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino dhe delegacioni që e shoqëron mbërriti sot në Tiranë ku u prit nga Presidenti i FSHF-së, Armand Duka.

Mësohet se Infantino ka zhvilluar një tur në stadiumin “Air Albania”. Ai u njoh nga afër me kryeveprën e infrastrukturës sportive shqiptare dhe më pas u prit në takim nga Kryeministri Edi Rama.

Në orën 18:00 Presidenti Infantino do të marrë pjesë në eventin festiv që do të organizohet në “Shtëpinë e Futbollit” me rastin e inaugurimit të kompleksit sportiv./tvklan.al