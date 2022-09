Presidenti i Italisë, vizitë zyrtare në Shqipëri

11:03 07/09/2022

Presidenti i Italisë, Sergio Mattarella do zhvillojë një vizitë zyrtare në Shqipëri duke nisur nga dita e sotme. Kreu i shtetit italian do të pritet me një ceremoni zyrtare në Pallatin e Brigadave nga Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ceremoni që është planifikuar të zhvillohet të enjten.

Sipas asaj që ka mësuar gazetarja e Klan News, Klesiana Omeri, Mattarella pas vizitës me Begajn, do të zhvillojë një takim në drekë edhe me Kryeministrin Rama. Më pas, ai do të takohet me kryetaren e Parlamentit, Lindita Nikolla./tvklan.al