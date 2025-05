Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa do të jetë për dy ditë në Shqipëri, me datë 15 dhe 16 Maj, kjo e fundit dhe dita e Samitit në Tiranë.

Me datë 15 Maj, Costa do të kryejë fillimisht një takim me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Më pas do të ketë një takim me kryeministrin aktual Edi Rama, të cilët më pas do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp.

Sipas Këshillit Evropian, Costa do të kryejë një vizitë në Kolegjin e Evropës, e do të darkojë me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Në këtë darkë informale me 6 partnerët ballkanikë, do të ketë dhe pjesëmarrjen e Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, përfaqësuesja e Lartë e BE-së për politikën e jashtme, Kaja Kallas si dhe Presidenti i Këshillit të BE-së njëherazi dhe kryeministri i Polonisë, Donald Tusk.

Më 16 Maj do të jetë i pranishëm në Samitin Politik Evropian, që do të mbahet në kryeqytet. Ky samit është i pari që zhvillohet në një vend ballkanik, gjë që tregon rëndësinë gjeopolitike të këtij rajoni për unionin evropian.

Ndërsa më datë 14 Maj, Costa do të jetë në Kosovë ku dhe do të takohet me Presidenten Vjosa Osmani.

/tvklan.al