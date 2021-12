Presidenti i Kroacisë viziton nesër Kosovën

19:28 22/12/2021

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviç, do të vizitojë nesër Kosovën. Milanoviç do të jetë në Kosovë për një vizitë zyrtare, e cila është lajmëruar më herët.

Sipas mediave vendase ai do të pritet nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, me ceremonitë më të larta shtetërore.

Vizita e Milanoviç do të nisë në orën 10:00, ku në sheshin ‘Ibrahim Rugova”, do të zhvillohet dhe ceremonia shtetërore e pritjes.

Pas ceremonisë së pritjes, presidentja Osmani do të zhvillojë një takim me homologun e saj kroat dhe pas takimit do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media./tvklan.al