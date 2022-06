Presidenti i ri, Alibeaj: Nuk do të marrim pjesë në votim

13:15 03/06/2022

Ndryshe nga kryetari Sali Berisha, i cili thotë se PD do shkojë të votojë kundër propozimit të Edi Ramës për President, Enkelejd Alibeaj shprehet se nuk ka asnjë sens që PD të marrë pjesë në procesin e votimit që do të zhvillohet në kuadër të raundit të katërt për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.

“Qëndrimi ynë është logjik, koherent. I kemi bërë shërbimet kushtetutës. Nesër nuk ka asnjë sens që PD të marrë pjesë në procesin e votimit. DO ishte një proces që thjesht e vetëm do legjitimonte kapjen e një institucioni tjetër nga mazhorancës, nga ana e Ramës. Për këta aryse ajo që kam thënë në fillim u provua. Që Rama nuk kishte asnjë lloj synimi për t’u dhënë shqiptarëve një President të të gjitha palëve, të gjithë qytetarëve, përfaqësues i unitetit. Thjesht po zgjedh Presidentin e tij, një zgjatim të tij. Presidenti do duhej të kishte legjitimitetin e të gjitha palëve sicc ne propozuam dhe ia bëmë shërbimet deri në momentin e fundit”, tha Alibeaj.

Ai shtoi se opozita nuk e bojkoti procesin.

“Bojkot do ishte që të mos merrnim kurrsesi pjesë në proces. Ne nesër nuk marrim pjesë në votim për të legjitimuar… ju mund ta quani si të doni. Qytetarët i kanë konkrete sforcot tona. Besoj që është proces që vetëm nga ne nuk u bojkotua. Ishim ne që ofruam rregulla, ishim në që ofruam procedurat. Ishim ne që madje shkuam deri tek procesi i identifikimit të votave dhe atëherë e patë qëndrimin e mazhorancës”, u shpreh Alibeaj./tvklan.al