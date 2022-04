Presidenti i ri, Balla tregon pse nuk është thirrur në konsultime Komisioni i Rithemelimit

14:15 18/04/2022

Kryetari i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, ka zhvilluar ditën e sotme një bashkëbisedim me gazetarët për procesin e zgjedhjes së Presidentit të ri të Republikës.

Balla njoftoi se do t’u propozojë kryetarëve të grupeve parlamentare të opozitës një takim për t’u konsultuar për emrat.

Balla ftoi Enkelejd Alibeajn, si kryetar i grupit të PD-së. Por duke pasur parasysh situatën brenda selisë blu, gazetarët pyetën Ballën se pse nuk kanë thirrur në takim edhe një përfaqësues të Komisionit të Rithemelimit.

Ai u shpreh se nuk ka asnjë grup parlamentar në Kuvend me emrin Komisioni i Rithemelimit dhe për pasojë ai nuk e njeh një të tillë sepse konsultimet zhvillohen brenda Kuvendit.

“Historikisht në Kuvendin e Shqipërisë, unë t’ju them të drejtën njoh të gjithë proceset që kanë ndodhur që nga 2022. Konsultimet janë zhvilluar brenda Kuvendit. Kushtetuta parasheh konsultime brenda Kuvendit të Shqipërisë. Kandidati për President mbështetet nga firmat e 20 deputetëve. Nuk di që të ketë në Kuvend një grup parlamentar me emrin Komisioni i Rithemelimit. Nëse do të kishte një grup parlamentar do ishte grupi i pestë. Nuk ka, kështu që nuk e njoh”, tha Balla. /tvklan.al