Presidenti i ri, Gjiknuri: PS nuk pret ultimatume nga opozita

15:49 06/05/2022

“Të hapur të presim propozime nga të gjithë”

Nuk është kategorik si Kryeministri kur flet për procesin e negociatave për PD për zgjedhjen e Presidentit të ri.

Sekretari i Përgjithshëm i socialistëve është i hapur për të diskutuar dhe mbi një propozim të ardhur nga Komisioni i Rithemelimit i drejtuar nga Sali Berisha me kushtin që ai të vijë si emër në tryezën e dialogut nga kryetari i grupit parlamentar.

Deklaratat e bërë nga zëdhënësja e PD, Garo, ku viheshin kushte për t’u bërë pjesë e procesit vetëm se Presidentin e ri e zgjedh opozita, Gjiknuri e shpërfill.

Gjiknuri profilizon pak a shumë identikitin e Presidentit të ri, bazuar më së shumti tek një antipodë i Ilir Metës.

“Pse jo të ketë qenë me parë dhe politikan por jo të ketë ambicie për të përdorur për interesat të karrierës së tij të ardhshme politike siç bëri presidenti aktual”.

Shumë nga kriteret që ai rendit i përmbush lideri historik i të majtës Fatos Nano i cili prej vitesh ushqeu ambicien për t’u bërë President. Por gjithsesi Gjiknuri nuk pranon të zbulojë shumë nëse është nje kandidat potencial që po diskutohet në gjirin e selisë rozë.

Gjiknuri u ndal në bashkëbisedimin me gazetarët dhe tek axhenda e Asamblesë Kombëtare që do të mbahet të shtunën kur do të hapet gara për zgjedhjen e 61 kryetarëve të partisë në çdo degë.

Për kryeqytetin kriteret që do të miratohen javën e ardhshme do të jenë të ndryshme nga ajo për 60 kryetarët e tjerë, pasi këtu mund të jenë në garë dhe ministra, kryetarë bashkie apo drejtues të kryesisë.

