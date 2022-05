Presidenti i ri, konferenca mblidhet të mërkurën

15:39 02/05/2022

Përfaqësimi i PD i paqartë, Alibeaj i shkarkuar

Mesditën e së mërkurës do të mblidhet konferenca e kryetarëve për të nisur procedurën e posaçme për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Por ajo që duket e paqartë është me kë do të përfaqësohet në këtë mbledhje grupi parlamentar i PD, pas shkarkimit nga ky post nga Kuvendi Kombëtar të Enkelejd Alibeajt.

Alibeaj deklaroi se nuk e njeh Kuvendin e 30 Prillit dhe javën e shkuar ndryshe nga Sali Berisha, shprehu gatishmërinë për t’u përfshirë në dialog me shumicën për gjetjen e një kandidature konsensuale. Por 48 orë përpara mbajtjes së Konferencës së Kryetarëve ky hap nuk është hedhur. Gjithsesi deri në fund të raundit te 3 kur presidenti kërkon 3 të 5 e votave për t’u zgjedhur ka kohë të mjaftueshme që palët të ulen nëse vullneti ekziston.

Nga ana tjetër socialistët kanë nisur të skicojnë konturet e profilit të kandidatit për President.

Ajo që është e qartë është se nuk do të jetë politikan aktiv dhe aq më pak nga radhët e grupit parlamentar socialist. Në mbledhjen e Kryesisë, të mërkurën e shkuar anëtarët e këtij forumi të shumicës dhanë propozimet e tyre për fushat ku do të kërkohet kandidati President.

Diplomacia, akademia e shkencave, por dhe nga radhët e ushtarakeve me grada ishin propozimet më të shpeshta. Pas listimit që ju bënë emrave që deputetët socialistë vendosen në zarfa, Tv Klan mëson se 4 më të preferuarat e tyre ishin zonja.

Tv Klan