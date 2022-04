Presidenti i ri, Rama: Do të komunikojmë me copat dhe çikat që përfaqësojnë të gjallët

12:40 07/04/2022

Kryeministri Edi Rama është pyetur në lidhje me çështjen e Presidentit të ri gjatë konferencës për shtyp ku u publikuan rezultatet e Këshillimit Kombëtar.

Kreu i qeverisë tha se mazhoranca nuk ka ndërmend të komunikojë me “çdo copë në atë parlament”, por vetëm me “copat dhe çikat që përfaqësojnë të gjallët”.

“Ne do bëjmë përpjekje që të komunikojmë me të gjitha copat dhe çikat e mundshme me të cilat mund të komunikojmë se jo me çdo copë në atë parlament kemi ndërmend të komunikojmë. Do komunikojmë me copat dhe çikat që përfaqësojnë të gjallët”./tvklan.al