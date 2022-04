Presidenti i ri, Rama: Marrim në konsideratë propozimet e arsyeshme të opozitës

11:14 19/04/2022

Pasi deputetët e Partisë Socialiste dhanë 3 propozimet e tyre për emrin e Presidentit të ri të Republikës, Kryeministri Edi Rama u shpreh se 3 përfaqësuesit e mazhorancës duhet të bisedojnë me pjesën tjetër të Kuvendit dhe nëse do të ketë propozime të arsyeshme ato do të merren në konsideratë.

“Ajo që mbetet është që Taulanti me ministren dhe me Sekretarin e Përgjithshëm të bëjnë pjesën tjetër të procesit me pjesët e tjera të kuvendit, natyrisht duke ofruar të gjithë disponibilitetin dhe nëse patjetër do të kemi propozime të arsyeshme prej atyre nuk kemi asnjë arsye mos t’i marrim në konsideratë. Nuk na duhet një president për PS, por për Shqipërinë dhe PS ka detyrimin që t’i japë Shqipërisë një president, që edhe partitë e të cilës nuk e kanë votuar në rast se nuk e kanë votuar të ndihen të qetë se kanë një njeri normal aty. Është shumë e rëndësishme kjo sado e çuditshme të duket. Kemi pasur probleme me normalitetin e presidentëve të fundit, por sidomos me këtë aktualin kemi thyer një nga rekordet e anormalitetit. Besoj që përfshirja e të gjithëve do të jetë shumë pozitive”, tha Rama.

Kreu i qeverisë u shpreh ndër të tjera se “Duhet të shohim mundësinë që të hyjë në raundet e para që të hyjmë më shumë se një kandidaturë në rastet kur gjendemi në kushtet kur kemi më shumë se një kandidaturë që na duket e arsyeshme”. /tvklan.al