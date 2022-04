Presidenti i ri rindez debatin në PD

16:24 02/04/2022

“PD nuk ka nisur ende asnjë diskutim për të zgjedhur presidentin”

Pas deklaratës së ish-kryeministrit Berisha se nuk ka një propozim për presidentin e ri dhe as nuk do të votojë kandidatin e PS, ka reaguar krahu tjetër i demokratëve. Në një reagim në faqen zyrtare të Partisë Demokratike në Facebook, thuhet se grupi parlamentar i PD nuk ka nisur ende asnjë diskutim sa i përket çështjes së Presidentit të Republikës.

“Qëndrimet personale të askujt, aq më tepër të atyre që nuk janë pjesë e grupit parlamentar të PD, nuk kanë kurrëfarë lidhje me qëndrimin dhe vendimmarrjen e grupit parlamentar. Ata që sot flasim për këtë çështje, në fakt me ndryshimet kushtetuese të 2008-ës, ia kanë mundësuar Edi Ramës ta zgjedhë, thjesht me vetëm votat e tij presidentin e votës”, thuhet ndër të tjera në reagim.

