Presidenti i SHBA-së Joe Biden del pozitiv me Covid

16:48 21/07/2022

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është testuar dhe ka rezultuar pozitiv me Covid-19. Sipas njoftimit të bërë nga Shtëpia e Bardhë thuhet se presidenti ka shfaqur simptoma shumë të lehta të Covid.

Megjithatë presidenti Biden, 79-vjeçar, do të izolohet në Shtëpinë e Bardhë dhe do të vazhdojë të kryejë të gjitha detyrat e tij. Sipas BBC, Joe Biden është plotësisht i vaksinuar dhe ka marrë dy herë injeksione përforcuese.

Sipas njoftimeve zyrtare Biden po kurohet me ilaçin antiviral Paxlovid. Pavarësisht rezultatit pozitiv me Covid, ai duket se do i vazhdojë funksionet e tij duke marrë pjesë në takime online përmes Zoom-it.

“Ai ka qenë në kontakt me anëtarët e stafit të Shtëpisë së Bardhë me telefon këtë mëngjes dhe do të marrë pjesë në takimet e tij të planifikuara në Shtëpinë e Bardhë përmes telefonit dhe Zoom-it nga rezidenca”, ka thënë sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Jean-Pierre, në deklaratë.

Biden është plotësisht i vaksinuar dhe ka marrë dy vaksina përforcuese. Jean-Pierre tha se Shtëpia e Bardhë do të sigurojë një përditësim të përditshëm mbi gjendjen e Bidenit derisa ai të shërohet dhe se Njësia Mjekësore e Shtëpisë së Bardhë “do të informojë të gjitha kontaktet e ngushta të Presidentit gjatë ditës së sotme, duke përfshirë çdo anëtar të Kongresit dhe çdo anëtar të shtypit që ndërveproi me Presidentin gjatë udhëtimit të djeshëm.”

Zonja e parë Jill Biden ka rezultuar negative në testin e Covid, tha zëdhënësi i saj./tvklan.al