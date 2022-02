Presidenti i Ukrainës u kërkoi ndihmë, populli prek me përgjigjen | Video

13:43 24/02/2022

Radhë të gjata njerëzish janë regjistruar në Ukrainë pas thirrjes së Presidentit Volodymyr Zelensky. Kreu i shtetit të Ukrainës u kërkoi qytetarëve që të dhurojnë gjak për të ndihmuar ushtarët e plagosur dhe siç duket nga pamjet, ata i janë përgjigjur kërkesës së tij. Pamjet më poshtë vijnë nga qyteti Kharkiv. Një prej doktorëve të bankës së gjakut tha se këtë shkallë dhurimi e ka parë vetëm gjatë vitit 2014, kur Ukraina kishte konfliktin me Rusinë në Donbas.

Huge queues at blood bank in Kharkiv. Dr says last time he saw this scale of blood donation was during 2014 conflict in Donbas. #ukraine #kharkiv pic.twitter.com/CQMBSypIuA