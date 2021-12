Presidenti kroat: Hapja e kufijve, gjë e mirë

18:54 23/12/2021

Milanoviç: Shtetet duhet të trajtohen si të barabarta

Gjatë vizitës së tij në Kosovë presidenti i Kroacisë Zoran Milanoviç ka thënë se duhet të dihen motivet e Ballkanit të Hapur ndërsa nuk duhet të lihet anash as Kosova e cila duhet të trajtohet e barabartë. Në të kundërtën këtë iniciativë ai e konsideron pa kurrfarë efekti.

“Lidhja e njerëzve është e mirë në parim kufijtë e hapur është gjë e mirë. Por nuk duhet rënë betonit me kokë, duhet përgatitje që të tilla iniciativa të kalkulohen. Shtetet i mbrojnë ekonomitë dhe interesat e tyre prandaj në këto rrethana nuk duhet vepruar me emocione por me kalkulime. Idealistëve hallall iu qoftë. Nëse kjo iniciativë nuk e trajton Kosovën të barabartë, atëherë është pa lidhje”.

Pas takimit me presidentin kroat, presidentja Osmani tha se ky projekt ka shkelur parimin e gjithëpërfshirjes dhe trajtimin e barabartë rajonal. Ajo e ka quajtur Kroacinë nder aleatet kryesore të Kosovës. Presidenti kroat ka thënë se Kosova duhet me këmbëngulësi të punojë për njohje të reja dhe të troket në të gjitha dyert e mundshme të shteteve mosnjohëse. Ai ka zhvilluar takime të ndara edhe me krerët e tjerë të institucioneve të Kosovës ndërsa ka vizituar edhe kroatët në Janjevë.

