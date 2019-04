Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Serbi më 16 Korrik.

Kjo është konfirmuar mbrëmë, teksa Macron sot do të takohet me Presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç, në kuadër të Samitit të Berlinit, ku ndodhet edhe pala kosovare me Hashim Thaçin dhe Ramush Haradinajn.

Vizita e Presidentit francez në Serbi ka qenë e planifikuar nga viti i kaluar, por është shtyrë për shkak të punëve të brendshme të Francës. /klankosova