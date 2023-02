Mal i Zi/ Presidenti malazez Gjukanoviç kërkon mandatin e tretë

Shpërndaje







23:08 25/02/2023

Nëse fiton garën, Mali i Zi shkon në zgjedhje të parakohshme në kulmin e një krize politike

Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviç, shpalli të shtunën zyrtarisht kandidaturën për një mandat të tretë në zgjedhjet presidenciale të muajit të ardhshëm, pavarësisht zotimit të mëparshëm për t’u tërhequr nga jeta politike gjatë së cilës ka mbajtur poste të larta në 30 vitet e fundit.

Zgjedhjet e 19 Marsit do të mbahen ndërsa vendi është përfshirë nga një ngërç politik 1-vjeçar që rezultoi me rrëzimin e dy qeverive me votim mosbesimi, si dhe mosmarrëveshjet midis ligjvënësve dhe Presidentit Gjukanoviç për emërimin e një Kryeministri të ri të emëruar.

Skena politike e Malit të Zi është ndarë prej kohësh në forca pro-malazeze, ku bën pjesë Partia Demokratike e Socialistëve e Gjukanoviçit dhe ato pro-serbe dhe pro-ruse.

Posti i presidentit është kryesisht ceremonial, por një fitore e Gjukanoviçit mund të shkaktojë zgjedhje të parakohshme parlamentare, ndërsa ai ka refuzuar deri tani kandidatët e propozuar për postin e kryeministrit.

“Po hyj në garën zgjedhore me synimin për të fituar shpejt dhe bindshëm. Mali i Zi është plotësisht i paralizuar për të bërë përpara në rrugën europiane dhe kjo agoni duhet të ndalet sa më shpejt të jetë e mundur”.

Kundërshtarët e akuzojnë Presidentin Gjukanoviç dhe partinë e tij për korrupsion dhe lidhje me krimin e organizuar, akuza që vetë Gjukanoviçi dhe partia e tij i mohojnë.

Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka miratuar tashmë dy kandidatë të tjerë presidencialë, Andrija Mandiç nga partia etnike serbe Demokracia e Re serbe dhe Draginja Vuksanoviç Stankoviç i Partisë Social-Demokratike.

Klan News