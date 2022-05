Presidenti, Mediu: Opozita ose të propozojë emra ose të largohet nga procesi. Balla: të gatshëm për të diskutuar çdo lloj propozimi

11:19 17/05/2022

Ditën e sotme është mbledhur Konferenca e Kryetarëve për të vendosur datën për raundin e dytë për zgjedhjen e Presidentit të ri. Fatmir Mediu u shpreh gjatë fjalës së tij se nuk duhet shkuar më në seanca bosh si ajo e të hënës. Sipas tij, duhet që opozita ose të propozojë kandidatë, ose të ndërpresë pjesëmarrjen në proces.

“Në raundet që vijnë ne duhet jo të bëjmë seanca bosh pa kuptim, por seanca me propozime konkrete. Mundësisht me kandidatura të negociuara mes palëve. Por në rastin më të keq, me kandidatura të propozuara me deputetë të opozitës në mënyrë që t’u tregojmë shqiptarëve që jo vetëm duam një president mbi palët, por sjell një qasje të re në sjellje, veprim. Nëse shkojmë në seanca bosh, personalisht, por besoj dhe opozita duhet të mos bëhemi pjesë e një procesi fasadë dhe farsë, për të pritur raundin e 4 dhe 5 për të arritur me mazhorancë të thjeshtë. Ose duhet të propozojmë kandidatë, ose të ndërpresim pjesëmarrjen në proces”, tha Mediu.

Ndërkohë Enkelejd Alibeaj është shprehur se kryeministri Edi Rama “është hipokrit”, pasi do që të shtyjë këto 3 raunde për të shkuar te i 4 dhe i 5, ku Presidenti zgjidhet me mazhorancë të thjeshtë.

“Në një proces të tillë e rëndësishme është si hyn dhe në fakt sa na përket ne të PD kemi menduar që të hyjmë dinjitozë. E kemi bërë atë që jo të gjithë e ndanin se menduan që nuk do të merrnim pjesë. Më e rëndësishme është se si del, duke qenë akoma më dinjitozë. Në një situatë të tillë ku dihet fare mirë që mazhoranca i ka të vjedhura mandatet për ta zgjedhur në raund të 4 dhe të 5, do duhet ne të tjerët të ruajmë dinjitetin tonë. Ca kritere do duhen përcaktuar. Jam dakord që duhet të biem dakord dhe ne të opozitës, por për të qenë një proces i cili të jetë dinjitoz dhe të mos shndërrohet në farsë e të mos shndërrohet në një lojë ku ai që qëndron këtej fërkon barkun. Qëndrimi në rrafsh parimor besoj se është më i duhuri. Ne duhet të sfidojmë kulturën e këtyre 30 viteve. Si? Duke qenë serioz, duke marrë pjesë në proces. Do duhet të ketë një shprehje për qëndrimin tonë. E thjeshtë, doni ju të krijoni një proces? Ne folëm me ca rregulla, ua kemi bërë me dije. Po, Jo! Në Po, ok, në Jo, ok”, u shpreh Alibeaj.

Ndërkohë, Taulant Balla, propozoi që raundi i dytë të zhvillohet më 23 Maj në orën 18:00. Ai i ftoi palët që të ulen në bisedime. Balla theksoi se askush nuk mund të ia heqë të drejtën Partisë Socialiste për të propozuar emra për Presidentin e ri. Ai u shpreh që PS është e gatshme që të ulet për të diskutuar çdo lloj propozimi.

“Në vijim të diskutimeve, kemi marrë një letër nga ju ku na e keni sjellë një dokument që është bërë publik shumë kohë përpara. Po jua them këtu, doni ta diskutojmë dokumentin këtu në konferencë të kryetarëve? Ju keni sjellë disa ide, unë ju kam thënë publikisht, të drejtën grupit parlamentar të PS për të propozuar nuk ia hiqni dot dhe nuk i vini kusht. Më e rëndësishme se kaq është kjo dhe Mediu ka eksperiencë. Kjo nuk bëhet me letra. Ço ti letra, letra vjen me postë pas 3 ditësh. Jo mor zotëri, kam një muaj e më shumë që ju bëj thirrje publike, si të doni ju, të vini të uleni me grupin përballë. Kemi biseduar, kemi diskutuar. Ka pasur disa propozime që do i quaja me vlerë edhe me zotin Mediu, edhe me zonjën Doda. Ju s’na lini ne që të propozojmë. Kur të ulemi në tryezë ti thua nuk jap emra se ti tallesh me emrat e mi. Si do ia bëjmë që të propozojmë emra? Ne kemi vënë vetëm një kusht, të jetë i kundërt me çfarë ka bërë Ilir Meta në Presidencë.

Jemi të gatshëm të ulemi kur të doni ju për të diskutuar çdo lloj propozimi që keni ju. E fillojmë diskutimin tek kriteret? E fillojmë tek kriteret. Më mirë një proces që duhet të çojë tek emrat sa më shpejt se kjo historia që ju e konsideroni një patate të nxehtë që s’doni të merreni më të dhe doni t’i shmangeni, më gatishmëri se kjo… Keni kërkuar shtyrje të procesit, miratuar. Një gjë është e sigurtë, që tani kemi hyrë në atë numërimin mbrapsht. Në datë 30 nëse nuk e zgjedhim më datë 23, afati tjetër maksimal është data 30. Hajde të punojmë me atë punë se me telegrame tashi…”, tha Balla.

Të hënën dështoi zgjedhja e Presidentit të ri të Republikës në raundin e parë. Në seancën që zgjati pak më shumë se 5 minuta nuk u votua për asnjë kandidat pasi nuk kishte asnjë propozim.

Kujtojmë që në përfundim të seancës së parë Rama deklaroi se në raundin e katërt PS do ta zgjedhë Presidentin e ri me votat e saj. Ndërsa Alibeaj këmbënguli që propozimi të vijë nga opozita./tvklan.al