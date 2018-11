Presidenti Ilir Meta niset për në Kroaci për të vizituar së bashku me homologen kroate, Presidenten Kolinda Grabar-Kitarović, Arbanasit e Zarës në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar të Heroit tonë, Gjergj Kastriot Skënderbeut.

Gjatë kësaj vizite zyrtare, Meta do të zhvillojë një takim me Presidenten kroate, do të vizitojë bashkësinë e Arbanasve të Zarës si dhe do të takohet me autoritetet vendore të Zadarit. /tvklan.al